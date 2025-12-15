Il CNB di Calamai: "Urge un cambio in panchina: Iachini sarebbe una scelta saggia"
Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina: "In attesa di capire se il presidente Commisso almeno ora ritenga opportuno fare qualcosa per salvare la Fiorentina, credo che sia inevitabile un cambio di guida tecnica. Per cercare di dare una speranza e un senso a qualcosa. Non servono fenomeni del pallone o geni, servono uomini di buonsenso, abituati a questo tipo di campionato.
E quindi credo si possa riportare anche a Firenze Beppe Iachini, sarebbe una scelta saggia. Lui muore dalla voglia di provarci, non ci sarebbe alcun tipo di contratto, quindi perché no Beppe Iachini?".
Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decidedi Mario Tenerani
