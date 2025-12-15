Fiorentina, un altro crollo. E il Corriere dello Sport si chiede: "Ma dov'è il fondo?"

vedi letture

"La Viola affonda: in ritiro a oltranza" è il titolo che si può leggere nel taglio laterale della prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola in merito alla sconfitta di ieri pomeriggio dei viola contro l'Hellas Verona. Se prima del Verona la situazione era molto brutta per la Fiorentina, adesso è bruttissima. Perché la squadra viola ha fallito anche il secondo appuntamento in questo dicembre che - Vanoli dixit - ha tutto per deciderne il destino e la nuova sconfitta non fa che peggiorare una classifica già molto complicata, al limite del compromesso ormai.

I punti conquistati rimangono sei, le partite disputate sono ora 15 e il quadro generale di un nero che più nero non si può: anche perché vie d’uscita non se ne vedono, sebbene sia vietato e non consentito mollare. Il segnale che qualcosa stava cambiando in casa viola? No, il segnale c’era già stato ed era ancora lo stesso purtroppo per la Fiorentina: De Gea e Kean decisivi l’anno passato, De Gea e Kean decisivi al contrario quest’anno. Spiegare l’ultimo posto e tutto il resto solo così sarebbe sbagliato ancorché ingiusto, ma che sia una parte della spiegazione è poco ma sicuro.