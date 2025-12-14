RFV Nicoletti: "Con Commisso sette anni di fallimenti. Emerse tutte le tossicità della società"

Intervenuto a Radio FirenzeViola, Costantino Nicoletti, intermediario ed ex dirigente, ha parlato così dell'ennesima sconfitta della Fiorentina in campionato contro l'Hellas Verona: "In caso di salvezza ora ovviamente si parlerà di impresa, bisogna comunque non rassegnarsi. Arriverà però anche il momento delle analisi. Con Commisso sono stati sette anni di fallimenti e di record drammatici. Questo è un record come le finali perse e come strapagare i giocatori e anche venderli a prezzi record. Tanti record negativi e alcuni positivi. Quindi gare di campionato senza vincere. Io i campanelli di allarme li facevo già suonare ad un quarto di stagione, oggi al giro di boa sei a leccarti le ferite e sei a sperare in un'impresa. La quota salvezza si alzerà drammaticamente perché davanti viaggiano. Le tossicità di questa società stanno emergendo tutte. Sei andato avanti per sette anni di fortuna e inerzia celebrando i settimi posti e le qualificazioni in Conference. Abbiamo pagato l'inesperienza e l'inadeguatezza di chi lavora in società"

