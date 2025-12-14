RFV Giorgetti dopo Fiorentina-Hellas: "Non ho visto rabbia, le possibilità di andare in B sono tante"

Nell'immediato post-match della sconfitta della Fiorentina contro l'Hellas Verona, Angelo Giorgetti si è espresso così a Radio Firenzeviola: "Parto dal fatto che non ho visto rabbia, disperazione, determinazione. Di una squadra che non sa che questa partita è decisiva. Abbiamo visto qualcosa dopo il cambio di modulo. Però ragazzi qua non c'è la testa. Il Verona si vedeva che aveva qualcosa in testa, ripartiva con delle idee, la Fiorentina no. Si vive sempre improvvisando con la rassegnazione di chi sa che non ce la fa. Guardando la classifica le possibilità di andare in Serie B sono tante".

Vanoli deve essere messo in discussione? "Direi di sì, ma in un contesto del genere direi un po' tutti. Però stiamo vivendo una situazione surreale, sembra che la società viva una realtà parallela. La squadra va in campo ma senza la consapevolezza di essere in questa posizione di classifica".