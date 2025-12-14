Radio FirenzeViola, via alle dirette dalle 12: segui con noi Fiorentina-Verona!

Radio FirenzeViola non vi lascia soli neanche oggi e si appresta a raccontare passo dopo passo un'altra giornata tutta in salsa Fiorentina. Le nostre dirette partiranno alle ore 12, con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola in studio fino alle 14. Quando scatterà l'ora di "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, la trasmissione che segue le gare della Fiorentina, oggi impegnata al Franchi contro il Verona. Match raccontato come sempre dalla voce di Andrea Giannattasio. Infine, dalle 18, arriva "Domenica Viola" con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti per commentare ancora la gara della squadra di Vanoli. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

