RFV Sauro Fattori: "Ora serve gente d'esperienza. Dentro Ballardini e Sabatini"

Sauro Fattori, ex allenatore e giocatore della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul momento di crisi della squadra dopo l'ennesima sconfitta contro l'Hellas Verona ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Non so se Vanoli sarà riconfermato, visto che anche lui ha fatto malissimo. Il problema restano i giocatori, ma anche il tecnico ha fatto male. Oggi ho sentito c'era Ballardini allo stadio, uno che avrei preso prima di Vanoli visto che è esperto e non guarda in faccia nessuno. Poi ci vuole un uomo di mercato. Io ho sempre pensato a Sabatini perché io fossi per dire Giuntoli non verrei in questa situazione drammatica. Sabatini invece è esperto e non ha nulla da perdere. Viene qui, gli dai tutto in mano e guardi cosa succede. Lui sul mercato è forte e può trovare giocatori sul mercato che magari neanche Giuntoli trova. Ora a Firenze serve gente esperta che non deve fare carriera e che abbia l'unico obbiettivo di salvare il club. I miracoli come a Salerno succedono una sola volta è vero, ma qui ha disponibilità economiche che a Salerno non aveva. Inoltre non ci sono da cambiare dieci giocatori ma da fare i movimenti giusti. Andranno sacrificati un paio di giocatori. La Fiorentina in questo momento è da retrocessione, non vinciamo più".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.