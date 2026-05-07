RFV Iachini: "Paratici ha rasserenato Firenze. Quest'anno sia da monito"

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Beppe Iachini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" nel giorno del suo compleanno. Queste le sue dichiarazioni sul proprio futuro: “Mi hanno contattato quest’anno cinque squadre, ma ho preferito non andare perché era troppo tardi per metterci mano. Quando capiterà qualcosa di giusto magari ci penserò”.

Cosa si aspetta dalla Fiorentina?

“La squadra ormai è salva, non ha problemi per fortuna. La stagione era partita con grandi aspettative e poi quando ti ritrovi in una situazione simile, è chiaro che inizia a pesare la maglia. Poi ti eri ritrovato in una situazione non bella. Per fortuna si è riusciti a tirarsi fuori. Servirà da monito per il futuro, anche perché la famiglia Commisso ci ha sempre messo del suo con investimenti e voglia di far bene”.

Poi cosa è successo?

“Purtroppo è venuta a mancare una persona importantissima come Joe Barone e poi anche il presidente. Per fortuna la società è riuscita a trovare un uomo preparato e con esperienza come Paratici. L’impressione è che da quando è arrivato lui, la Fiorentina sia uscita fuori dai problemi”.

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