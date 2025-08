RFV Giovanni Dolci: "Serve un centrocampista di spessore. E davanti forse mancano due pedine"

Il dirigente sportivo Giovanni Dolci è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si Compra" per parlare dei temi più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole sul centrocampo viola: "Io credo che tanto ruoti attorno alla vicenda Mandragora. I suoi agenti hanno fatto una richiesta economica alta per i parametri della Fiorentina. Sohm a mio avviso è un ottimo giocatore, giovane e che comunque può dare una mano. Obbiettivamente però un centrocampista di un altro spessore sarebbe molto utile".

Le alternative, ad esempio un attaccante? "La Fiorentina dovrà prendere almeno un altro attaccante. Dzeko è molto forte ma in là con l'età. Ha bisogno di tempo e di riposare un po' di più. Anche due attaccante forse servirebbero. Però è ancora presto, ci sono le condizioni per prenderli e per fare bene".

Qualche squadra ha fatto un passo indietro? "Il mercato è molto particolare. Cose straordinarie non sono state fatte. Il Bologna ha riportato in Serie A Bernardeschi e Immobile. Il Napoli con De Bruyne ha preso un giocatore top. Forse quello che ha fatto qualcosa di diverso è stato il Milan. Non mi sembra ad oggi che in linea generale si siano fatti passi da giganti. Dal primo al sesto posto nessuno si è rinforzato significativamente".

Dodo può trovare più la via del gol? "Le squadre di Pioli ricercano il gol da più calciatori. Per un esterno aver fatto un gol solo in 100 partite è un po' poco. L'avvento di Pioli può essere impattante, va modificata una caratteristica, anche se non sarà facile".

