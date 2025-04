RFV Giorgetti dopo Milan-Fiorentina: "Il pari fa essere ottimisti. Gud sostituito? Vi dico la mia"

vedi letture

Al termine di Milan-Fiorentina 2-2, Angelo Giorgetti ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Questo pareggio ci deve far essere ottimisti perché questa Fiorentina è in evoluzione e sempre più in fiducia. Magari con un po' più di freddezza sarebbe arrivata la vittoria ma non dimentichiamoci quante parate ha fatto De Gea".

Sulla sostituzione di Gudmundsson, Giorgetti ha aggiunto: "L'unica spiegazione che posso dare alla sua sostituzione è che la Fiorentina stava soffrendo per le imbucate centrale e Palladino ha messo Beltran per tamponare alcune falle, preferendo aggiungere il dinamismo dell'argentino. La squadra viola ha avuto anche diverse occasioni, se Beltran avesse segnato parleremmo di un'altra situazione quindi faccio fatica a dare colpo a Palladino. Non so come stia Adli, ma forse avendo lui in buone condizioni sarebbe stata una sostituzione da fare al posto di Cataldi. Suppongo che non sia ancora al massimo".

Ora arrivano scontri sulla carta più semplici.

"Non è che mi facciano più paura le prossime tre partite ma sicuramente andranno affrontate con un altro atteggiamento. Dovremo capire se la Fiorentina è cresciuto anche mentalmente".

Sul secondo gol un po' di distrazione?

"Dobbiamo tenere conto dei giocatori che ha messo in campo Conceicao, rischiando moltissimo mettendo anche Jovic. Chiaro che se prende coraggio può far male a chiunque. Sul secondo gol c'è stata un po' di mancanza di attenzione con Mandragora che non ha seguito Jovic ma ci sono state tantissime occasioni. Non possiamo pretendere una difesa imperforabile con così tanti talenti in campo".