Gautieri: "Ndour va protetto. Fagioli deve decidere cosa fare da grande"
Carmine Gautieri, ex attaccante e allenatore, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ripartendo dall'abbondanza della rosa viola: "Meglio averne tanti che pochi. È normale poi che vadano fatte delle scelte. In Italia si fanno rose da 35 giocatori e si sa dall'inizio che in tanti non giocheranno mai. Quando poi vai a creare questo tipo di rose è normale che devi prendere delle decisioni mandando in campo chi ti può dare qualcosa in più rispetto agli altri".
Fagioli può fare il regista o sarà sempre adattato in quel ruolo?
"Fagioli deve capire cosa vuole fare da grande. Per me può fare sia il regista che la mezzala. Ha grande qualità. è normale che se gioca da regista deve fare movimenti diversi, ma lui può fare entrambi i ruoli. Il tempo passa e non può buttare via una carriera perché se riesce a trovare la maturità che tutti si aspettano, questo è un ragazzo da Nazionale e da grande club".
Cosa pensa di Ndour?
"Ndour è un giocatore forte e di prospettiva. Un giovane è come una carta di credito, prima ti dà e poi ti leva. Solo con l'esperienza un ragazzo può crescere. In Italia basta una prestazione per rendere un ragazzo un fenomeno e poi magari finisce nel dimenticatoio. Normale che Vanoli gli stia dietro, lo conosce e ne conosce anche le qualità morali. Io però penso che sia un giocatore di grande prospettiva, va protetto. Devono fargli capire cosa deve fare e cosa non deve fare, i giovani solo attraverso gli errori possono maturare".
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