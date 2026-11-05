FirenzeViola Fiorentina, iniziato il count down Juventus: Atta osservato speciale, si lavora per provare a recuperarlo

In mattinata è prevista la ripresa degli allenamenti al Viola Park in vista del big match di domenica al Franchi. Ranieri verso il recupero, dubbio Atta

C’è una domanda che, ogni estate, accompagna l’uscita del calendario della nuova stagione e attraversa la mente di ogni tifoso della Fiorentina: quando arriva il giorno della partita contro la Juventus? Quel momento, adesso, è finalmente arrivato. Il conto alla rovescia è iniziato e domenica sera il Franchi si prepara a indossare il suo abito migliore e ad accogliere i bianconeri rivali di sempre, in quella che sarà l’ultima partita prima della seconda pausa per gli impegni delle Nazionali che stopperà il campionato per altre due settimane.

Squadra a lavoro, dubbio Atta

Dopo il lavoro di scarico fatto all’indomani della vittoria al Mapei e un giorno di riposo concesso da Vanoli da oggi si fa sul serio. Il tecnico lombardo ha chiamato a raccolta la squadra questa mattina, con una seduta prevista al Viola Park a partire dalle 11:00, dove il focus dello staff tecnico gigliato sarà rivolto anche ad Arthur Atta. Dopo la sfida contro l’Atalanta, Vanoli aveva espresso lontano dai microfoni la speranza di recuperare il francese proprio in vista del big match contro la Juventus, ribadendo però un concetto chiaro: nessuna intenzione di forzare i tempi. La priorità della Fiorentina è infatti quella di ritrovare Atta nelle migliori condizioni possibili, dopo una prima parte di stagione condizionata da diversi problemi fisici, culminati nel sovraccarico funzionale all’addome che lo tiene lontano dal campo ormai da oltre un mese. L’ex Udinese sarà monitorato giorno dopo giorno, con l’obiettivo di provare a portarlo almeno in panchina domenica sera al Franchi. Qualora non dovessero esserci le condizioni per il rientro, allora il suo ritorno slitterebbe a dopo la sosta per le Nazionali. Stesso orizzonte temporale per Marin Pongracic, che invece non sarà certamente a disposizione per la sfida contro i bianconeri.

Ranieri verso il recupero

Qualche spiraglio in più, invece, si apre sul fronte Luca Ranieri. Il difensore viola, fermo dal ko di Genova - gara nella quale era stato suo malgrado protagonista in negativo - a causa dello schiacciamento di un nervo del piede, viaggia verso il recupero e punta a strappare una convocazione per la sfida contro la Juventus. La sua presenza resta dunque da valutare, anche se al momento le indicazioni portano verso una conferma della coppia centrale vista nelle ultime uscite, composta dall’ex della sfida Radu Dragusin e Viery.