A quattro giorni da Fiorentina-Juventus, il dato sui biglietti: sold-out ancora lontano
Cresce l'attesa per Fiorentina-Juventus, partitissima per Firenze: gara in programma domenica, ore 20.45, big match che chiude l'undicesima giornata di Serie A e che vede di fronte due formazione fresche di ripartenza dopo un periodo a dir poco difficile. Per i colori viola è la partita dell'anno, una sorta di derby, una rivalità di certo più sentita sulle rive dell'Arno rispetto a quanto succede sotto la Mole.
Il dato
E in vista di domenica sera arriva un primo dato sui biglietti: 20mila biglietti venduti (inclusi i 14.556 abbonamenti stagionali), un dato lontano ancora dal soldout, fissato a circa 23mila presenti massimo, a causa dei lavori di ristrutturazione del Franchi. L'impressione è che questo numero sia destinato a crescere nei prossimi quattro giorni e che per la supersfida ci possa essere un colpo d'occhio degno, per quanto possibile, di un incrocio così storico.
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