Svezia, Potter su Njie: "Non gli ho parlato per fargli una sorpresa"

Prima convocazione nella Nazionale svedese per Alieu Njie, che oggi è stato inserito nella lista dal ct Graham Potter. Quest’ultimo si è anche espresso al portale Expressen sull’attaccante della Fiorentina, rivelando un simpatico retroscena sulla convocazione: "Ho cercato di non parlargli prima per fargli una bella sorpresa. Alieu è in grande forma, ha segnato due gol nelle ultime due partite e gioca con continuità nella Fiorentina impressionando tutti.

Viene dall'Under 21 e lo conosciamo bene: è un calciatore che stiamo tenendo d'occhio da molto tempo. Ogni settimana mette a referto gol e assist, ha fiducia e una condizione eccellente. Sono davvero entusiasta di poter lavorare con lui".