FirenzeViola Fiorentina-Juventus, precedenti incoraggianti per i viola di Vanoli

Precedenti incoraggianti per la Fiorentina che domenica sera riceve la Juventus al Franchi, almeno osservando le ultime 4 sfide tra viola e bianconeri. Il successo della Juve manca infatti dall’aprile 2024 quando i bianconeri s’imposero allo Stadium 1-0 con gol di Gatti su assist di Bremer dopo che nel girone d’andata erano stati capaci di vincere a Firenze con identico risultato grazie al gol di Miretti.

Viola imbattuti con i bianconeri da due stagioni

Diverso il discorso nelle ultime due stagioni, visto che con Palladino in panchina i viola sono riusciti a pareggiare in trasferta 2-2 (gol decisivo per il pari finale di Sottil) e a vincere 3-0 al Franchi con gol di Gosens, Mandragora e Gudmundsson. L’anno scorso infine pareggio interno (1-1) il 22 novembre 2025 con gol di Kostic e Mandragora e vittoria a Torino per 2-0 con i gol di Ndour e ancora di Mandragora.