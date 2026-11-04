Fagioli possibile vittima di estorsione: coinvolto il cantante Ludwig

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulle scommesse clandestine che ha coinvolto Nicolò Fagioli. La polizia ha effettuato una perquisizione nell’abitazione di Ludovico Franchitti, conosciuto come Ludwig, cantante e dj diventato popolare con il tormentone “Domani ci passa”, sequestrandogli i telefoni cellulari nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma. Il musicista è indagato per il presunto coinvolgimento in un’estorsione ai danni del calciatore, che sarebbe stato costretto a consegnare 40mila euro attraverso minacce legate alla possibilità di compromettere la sua carriera.

La verifica sui messaggi

La vicenda si collega allo scandalo delle scommesse illegali che aveva coinvolto Fagioli ai tempi della Juventus, quando il centrocampista avrebbe accumulato debiti superiori ai 2 milioni di euro. Il nome di Ludwig era già emerso nel 2023, in alcune conversazioni con il giocatore contenenti riferimenti alle presunte scommesse sui falli laterali. Gli inquirenti vogliono ora verificare se quei messaggi siano stati utilizzati per esercitare pressioni sul calciatore e ottenere il denaro.

Altre due persone indagate

L'indagine coinvolge anche altre persone: Andrea Petrini, per il quale viene contestata anche l'organizzazione abusiva di scommesse, Luca Gerilli e un dipendente di un'agenzia di scommesse, entrambi indagati per la presunta estorsione aggravata. Gli investigatori stanno passando al vaglio chat, movimenti bancari e dispositivi elettronici per ricostruire i rapporti tra i soggetti coinvolti e accertare eventuali responsabilità. Per Fagioli, già protagonista dello scandalo legato al gioco illegale, la vicenda assume ora una nuova prospettiva: quella di presunta vittima di un'estorsione, sulla quale la magistratura dovrà fare piena luce.