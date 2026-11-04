RFV Niccolò Pontello: "Oulai play e Fagioli mezzala. Vanoli sfrutti le qualità della rosa"

L'ex dirigente della Fiorentina Niccolò Pontello è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dai dubbi legati al rendimento del centrocampo: "Io ho sempre pensato che Oulai debba fare il play e che Fagioli sia un grande calciatore ma che non sia adatto a giocare regista perché non ha la rapidità per giocare di prima. Basta vedere Oulai, la sua elasticità nei movimenti e anche la qualità nel toccare la palla di prima. Fagioli abbiamo visto anche in Nazionale che gioca ottimamente da mezzala, anche perché è un calciatore che ha nelle corde anche il tiro da fuori, va utilizzato in modo diverso. Io vedo Oulai davanti alla difesa, Fagioli interno e un altro oppure un 4-2-3-1".

Fagioli e Oulai da soli potrebbero reggere il 4-2-3-1?

"Parto da una considerazione: la Fiorentina ha una base tecnica nella sua rosa che è altissima. Secondo me dovrebbe essere una squadra che comanda il gioco, non una squadra come quella che abbiamo visto a Milano contro l'Inter. Deve fare un gol più degli avversari. Sento sempre parlare del fantomatico equilibrio, ma poi non lo troviamo mai perché la Fiorentina subisce due gol a partita. Chiaro che i gol subiti devono essere limitati, ma intanto pensiamo a farne uno in più dell'avversario. La Fiorentina deve sfruttare la qualità dei propri interpreti. La rosa ha un sacco di qualità, molto più di quella vista negli anni passati. Mastantuono, se lo accentri e lo porti vicino all'area avversaria, è uno che può segnare tantissimi gol. Pedro a quel punto potrebbe essere alternato. Leggo che ha un'autonomia risicata, allora che lo faccia giocare l'ultima mezz'ora. Ha qualità che gli altri non hanno.

Ideale per Zeman?

"Lui ne prendeva di più di gol, ma poi ne faceva spesso uno più degli altri. Questa è una squadra che può divertire perché ha una capacità di fare gioco che è importantissima e che per il momento non abbiamo mai visto. Se non a sprazzi".

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