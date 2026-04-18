RFV Garzya: "Il Lecce è tosto dalla metà campo in giù. Fiorentina stanca"

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Il tecnico Luigi Garzya ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso del “Viola weekend” per commentare Lecce-Fiorentina: “Mi aspetto una gara tosta perché è una delle ultime finali che il Lecce può disputare. Nel senso che gioca in casa e che chiaramente l’unico risultato è la vittoria. La Fiorentina è più avvantaggiato, ma un eventuale trionfo del Lecce e magari della Cremonese occhio alle rimonte. Posso dire che il Parma a 39 punti è salvo”.

Come ci arriva psicologicamente una Fiorentina decimata dagli infortuni?

“L’ultima partita del Lecce giocata a Bologna l’ha persa, eppure i rossoblù avevano giocato in Europa League ed erano stanchi. La Fiorentina ha tanti infortunati, altrimenti avrebbe potuto gestire meglio gli impegni infrasettimanali. Siamo alla fine del campionato e quindi la stanchezza si farà sentire, soprattutto col passare dei minuti”.

Come sta il Lecce? Chi deve temere la Fiorentina?

“In casa il Lecce è un’altra squadra, al di là degli avversari molto più forti. Il vero problema dei salentini è l’attacco, perché penso sia il peggiore a livello internazionale. Ma sul piano difensivo è una squadra che riesce a tenere. Col Milan ha perso a dieci minuti dalla fine, idem con l’Inter… A Torino con la Juve ha pareggiato. Credo che dalla metà campo in giù i salentini siano validi e difficili da superare”.

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