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Il messaggio di Vanoli ai tifosi: "Di Firenze vanto e gloria. Avanti Viola!"

Il messaggio di Vanoli ai tifosi: "Di Firenze vanto e gloria. Avanti Viola!"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:30Primo Piano
di Redazione FV

Paolo Vanoli lancia un messaggio ai tifosi della Fiorentina e lo fa attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale. Nel pomeriggio, il tecnico viola ha pubblicato un'immagine dalla partita di giovedì sera contro il Crystal Palace con un fotogramma della coreogragia mostrata in curva al momento dell'entrata in campo. A corredo della foto, Vanoli ha scritto: "DI FIRENZE VANTO E GLORIA! AVANTI VIOLA".

Un messaggio di carica alla vigilia della partita contro il Lecce che potrebbe sancire la salvezza pressoché matematica. Questo il post: