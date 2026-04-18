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Il messaggio di Vanoli ai tifosi: "Di Firenze vanto e gloria. Avanti Viola!"
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Paolo Vanoli lancia un messaggio ai tifosi della Fiorentina e lo fa attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale. Nel pomeriggio, il tecnico viola ha pubblicato un'immagine dalla partita di giovedì sera contro il Crystal Palace con un fotogramma della coreogragia mostrata in curva al momento dell'entrata in campo. A corredo della foto, Vanoli ha scritto: "DI FIRENZE VANTO E GLORIA! AVANTI VIOLA".
Un messaggio di carica alla vigilia della partita contro il Lecce che potrebbe sancire la salvezza pressoché matematica. Questo il post:
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A Lecce i viola devono confermare quanto di buono hanno fatto contro il Palace. Firenze discute la conferma o meno di Vanoli, che ha fatto un ottimo lavoro. E poi ricordiamoci i giudizi sui predecessori...di Alberto Polverosi
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