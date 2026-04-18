La Mediacom fuori dalle prossime maglie? Ecco spiegato il perché

La Mediacom fuori dalle prossime maglie? Ecco spiegato il perchéFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:17Primo Piano
di Redazione FV
fonte Luciana Magistrato

Negli ultimi giorni aveva fatto discutere la possibilità concreta che nelle maglie della Fiorentina della prossima stagione non compaia il logo della Mediacom. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it per l’anno del centenario il club ha preferito stampare sulle divise il logo in seconda battuta per semplici ragioni organizzative. Ecco spiegato il motivo.