La Mediacom fuori dalle prossime maglie? Ecco spiegato il perché
FirenzeViola.it
Negli ultimi giorni aveva fatto discutere la possibilità concreta che nelle maglie della Fiorentina della prossima stagione non compaia il logo della Mediacom. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it per l’anno del centenario il club ha preferito stampare sulle divise il logo in seconda battuta per semplici ragioni organizzative. Ecco spiegato il motivo.
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Primo Piano
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Copertina
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Luca CalamaiQuattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giusta
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