RFV Cappellini: "Non ha senso mandare via Vanoli per prendere Grosso"

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Così Stefano Cappellini, vicedirettore de "La Repubblica", a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando di Vanoli, del suo eventuale sostituto e di Paratici: "Credo che a Vanoli non gli sia riconosciuto il lavoro fatto. Io credo che ha fatto anche qualcosa in più di quello che gli è stato chiesto. Ha preso una squadra che non faceva tre passaggi di fila. Penso che Vanoli abbia fatto un ottimo lavoro sia a un livello di punti, ma anche di giocatori. Ha rilanciato Parisi, con un cambio di ruolo e Fagioli, che per Pioli era un caso perso. Io sono pronto a prendere un nuovo allenatore se la società ha un nome importante. Io non capisco chi dice che Vanoli va cambiato per forza".

La vera domanda secondo lei è: In che direzione vuole andare la Fiorentina?

"C'è una questione di chiarezza, che poi spiegano la scelta di un'eventuale prossimo allenatore. Per me non ha senso mandare via Vanoli per prendere Grosso. Sì, bisogna capire cose si vuole fare nei prossimi anni. Non voler vendere è la base di partenza, poi si deve capire cosa si vuole fare di questo club".

Come vede la situazione della Fiorentina?

"Io credo che la stabilità della proprietà sia una parte importante. Sono 7 anni che la squadra è in mano alla famiglia Commisso e la maggiorparte di questi anni sono stati passati a lottare per non retrocedere. Questa situazione di pericolo non la ricordo con nessun'altra proprietà della Fiorentina. Qui si arriva a Paratici, che deve fare un ottimo mercato cercando di spendere meno rispetto a quello che hanno fatto i suoi predecessori. Una critica fondata che si può fare a Pradè, è che non c'era mai quel guizzo nel prendere un giocatore, infatti venivano acquistati tutti giocatori affermati e che venivano a costare molto. Da questo punto di vista spero che Paratici possa migliorare. Paratici ha fatto dello scouting un punto importate della sua carriera. Serve un direttore sportivo che vada a prendere ottimi giocatori, ma che non siano troppo costosi".

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