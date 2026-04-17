RFV Lo Monaco: "Kean è destinato ad andarsene. Andava venduto l'anno scorso"

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Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando della situazione della Fiorentina e delle future scelte che Paratici dovrà fare: "La prima scelta importante è inevitabilmente ed è quella dell'allenatore e con lui si faranno poi delle scelte. Questa annata c'è da dimenticare molto, l'unica cosa da ricordare è una salvezza che a un certo punto sembrava irraggiungibile".

Secondo lei l'allenatore è una scelta, che può far capire ai tifosi quale è la direzione che la squadra vuole intraprendere?

"La Fiorentina ha molti giocatori, se non vado errato sono 37. Ognuno dei calciatori può portare una somma importante alla società, tenendo presente il bene della Fiorentina, che deve vivere sulla magnanimità del presidente, ma che deve diventare un brand. Solo così si possono raggiungere traguardi importanti. Penso che Paratici ne sia al corrente. La Fiorentina in Italia a livello di settore giovanile è quella che ha lavorato meglio insieme all'Atalanta. Forse alcuni giocatori sono stati valorizzati male. Sono arrivati molti giocatori per tanti soldi, quando potevi puntare sul prodotto locale. Il settore giovanile della Fiorentina è molto forte. Stanno facendo bene negli ultimi anni. Guardiamo l'esempio del terzino destro, Kayode, che è un giocatore che ora ha un suo movimento e questo deve far riflettere. La Fiorentina il prossimo anno non può prescindere dall'aspetto di puntare sul proprio settore.

Come pensa che si può intervenire sull'attacco?

"Parliamo di Kean. È un giocatore destinato ad andare via da Firenze e questo lo dovevano sapere già dall'anno scorso. I giocatori si vendono nel momento migliore, perché fanno cassa. La regola principe di una buona società è che quando un calciatore raggiunge il suo valore massimo va venduto e poi devi essere bravo a sostituirlo. Kean l'anno scorso aveva una valutazione più alta, mentre oggi con tutte le cose che sono venute fuori, possono togliere valore al giocatore. Se l'anno scorso potevi chiedere, per esempio, 60 milioni, oggi puoi chiedere 40 milioni".

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