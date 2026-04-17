Mencucci presenta Lecce-Fiorentina: ecco l'intervista all'Ad dei salentini

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L'amministratore delegato del Lecce ed ex dirigente della Fiorentina con la proprietà Della Valle, Sandro Mencucci, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando del match di Conference di ieri sera contro il Crystal Palace e della sfida di campionato contro il Lecce: "Ieri era difficile, anche se ho visto un pubblico eccezionale, come sempre, quando c'è da stare vicini alla squadra. Poi se non sbaglio, ho visto una squadra inglese meno spettacolare dell'andata, forse stava amministrando. Dopo la rete subita a freddo, mi è sembrato già tanto riuscire a vincere. Credo che la vittoria con la Lazio abbia dato più tranquillità alla Fiorentina, anche se io non ho mai pensato che potesse realmente retrocedere".

Lei come reputa l'atteggiamento di ieri sera dei calciatori della Fiorentina?

"Io ho avuto la fortuna di lavorare per tre anni in Inghilterra, quindi ho avuto la possibilità di vedere molte partite. In Inghilterra la perdita di tempo è vista malissimo e anche l'atteggiamento debole dei calciatori non è visto positivamente. Quando sono arrivato in Premier, a me scherzando dicevano: "Drama queen", perché venivo dall'Italia. Parlando di quanto successo ieri, gli infortuni dei calciatori del Crystal Palace non erano delle simulazioni. Oggi sappiamo che questi calciatori hanno finito la stagione. Poi ci può essere stata qualche perdita di tempo".

Qui sotto il podcast con l'intervento integrale