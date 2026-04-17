RFV Antonelli su Mandragora: "Poteva andare ovunque, è voluto rimanere"

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Stefano Antonelli, agente, intermediario ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della tentata rimonta di ieri sera e delle prestazioni stagionali di Rolando Mandragora: "Quando si va in campo si spera sempre di poter fare qualcosa di importante. Il trend positivo della squadra è comunque rimasto. La vittoria e i punti danno autostima, poi se ieri passavi era un grande risultato, al di sopra delle aspettative, ma quando sei in campo si provi".

Cosa pensa delle prestazioni stagionali di Mandragora?

"Aspettiamo la fine di campionato, perché possiamo dire che questa è stata una stagione complicata. Io della Fiorentina non dubito di nessuno, c'è stato purtroppo questo momento di difficoltà, poi quando cambia il vento lo vedi e vinci anche partite che magari non meriti di vincere. Rolando Mandragora è un giocatore che ci mette sempre l'anima e riguardo a questo credo che anche gli altri giocatori abbiamo lo stesso atteggiamento".

Mandragora ha ribadito il suo attaccamento a Firenze.

"Il punto nodale è stato il rinnovo fatto a dicembre e ufficializzato a gennaio. Come sapete tutti ci sono state delle possibilità, ma la sua scelta personale è stata molto chiara. Poteva andare all'estero, poteva rimanere in Serie A. Poteva andare veramente ovunque".

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