RFV Meluso: "Paratici farà scelte radicali. E la Fiorentina farà come il Napoli"

vedi letture

L'ex direttore sportivo, tra le altre di Spezia e Napoli, Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Chi si compra" per analizzare le tematiche d'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Non sono solito giudicare perché non ho elementi oggettivi e ho un ottimo rapporto sia con Pradè che con Paratici, però mi sono fatto un'idea. Intanto la Fiorentina nel futuro deve rivedere qualcosa nel reparto difensivo, e questo la dice lunga su cosa penso: secondo me ci sono giocatori sopravvalutati nel reparto difensivo. Poi le dimissioni di Palladino e l'incertezza iniziale ha influito molto. Pioli non è riuscito ad entrare nella testa squadra ed è strano abbia fallito il suo obiettivo. Si sono innescate una serie di problematiche che hanno portato questa stagione ad essere così difficoltosa. Fermo restando che da un certo punto in poi la squadra ha cambiato marcia. Secondo me oggi i tifosi della Fiorentina possono accendere un cero perché la squadra è salva".

Come può tornare la Fiorentina a fare la Fiorentina?

"Credo abbia ingaggiato uno dei migliori direttori sportivi in Europa. Credo che farà scelte radicali, forti, non si fermerà a scelte di superficie. Questa annata deve aver insegnato qualcosa. Gli errori ti insegnano sempre. Io ho fatto il direttore sportivo a Napoli l'anno dopo lo Scudetto di Spalletti e abbiamo commesso una serie di errori che l'anno dopo sono stati d'esempio. Hanno consegnato al club una via che ha portato allo Scudetto l'anno dopo. Credo che alla Fiorentina possa succedere la stessa cosa".

Che ne pensa dell'Under 23?

"Per me è indispensabile, perché gli investimenti che si fanno del giovanile andrebbero valorizzati internamente, senza dare i giocatori in prestito. Però va contestualizzato nel momento storico che stiamo vivendo. Bisogna valorizzare anche i calciatori autoctoni: la seconda squadra può essere ancora molto più utile se contestualizzata con norme che prevedono per le prime squadre che ci siano italiani in campo per legge".