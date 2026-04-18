Primavera, è grande festa: la Fiorentina batte 2-1 la Juventus
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Grande festa a Vinovo: la Fiorentina Primavera ha battuto 2-1 la Juventus Primavera. La squadra di Daniele Galloppa è riuscita a superare gli avversari bianconeri che sono passati in vantaggio con Durmisi (29’) per poi essere rimontati da Sadotti (39’) e Conti (88’). Trionfo in extremis per i viola che adesso occupano il primo posto della classifica con 59 punti.
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