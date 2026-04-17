Calamai: "Vanoli, adesso la salvezza. Poi è giusto puntare sui giovani"

Calamai: "Vanoli, adesso la salvezza. Poi è giusto puntare sui giovani"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino con il Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi di casa Fiorentina: "Abbiamo iniziato a stilare qualche bilancio da ieri sera guardando al futuro. Ora resta il campionato con 1-2 punti da fare e soprattutto da arrivare alla fine. Mi piacerebbe che da qui alla fine qualche ragazzo giovane debuttasse. In Primavera ci sono talenti veri, cominciamo a vederli in campo".

Il CNB di oggi: