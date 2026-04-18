Comuzzo: "Mi piace il soprannome 'soldato'. La famiglia mi ha salvato"

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Il difensore viola, Pietro Comuzzo, ha parlato ai canali ufficiali del club nel format "A luci spente": "Sono sempre stato molto meticoloso, il termine ‘soldato’ che mi è stato dato mi piace molto. Ho allestito a casa anche un bersaglio di freccette con cui gioco. Mi dicono sempre che ricordo mio nonno perché c0è una foto in cui siamo identici. Ho sempre voluto tenere dentro tutto, poi però ho capito che prima o poi avrei dovuto aprirmi.

La perdita di mia mamma è stata la cicatrice più grande, quando è successo ero a Firenze da solo. La famiglia è stata un’ancora di salvataggio: secondo loro avevano dato tutto dal punto di vista di crescita a noi. Però mi dà la forza di andare avanti e vivermi le cose nel miglior modo possibile".