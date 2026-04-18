Avanti con Vanoli. Per il CorSport Paratici ha scelto: "Tra Sarri e Grosso, si va verso la conferma"

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Dopo la netta apertura di pochi giorni fa, il Corriere dello Sport-Stadio insiste sul fatto che la Fiorentina ripartirà con Paolo Vanoli in panchina. Per il quotidiano il ds Paratici ha scelto di dare continuità al lavoro dell'allenatore che sta guidando i viola verso la salvezza, senza disfare tutto in estate per ripartire da una scommessa. La riprova, per il giornale, c'è stata giovedì sera nel 2-1 col Crystal Palace: Vanoli ha ricambiato assetto (difesa a tre), ha pagato 20 minuti iniziali con alcuni errori, ma nonostante le assenze (Kean, Parisi, Dodo, Fagioli che per problemi intestinali ha dovuto abbandonare a fine primo tempo) si è preso la vittoria, inutile ma bella e applaudita dal Franchi. L’impressione è che se Vanoli avesse avuto la squadra al completo sia all’andata che al ritorno, forse la Fiorentina avrebbe avuto qualche possibilità in più di giungere alla semifinale.

Vanoli sente questo vento positivo che gli soffia alle spalle. Adesso la salvezza, che diventa il sigillo alla sua conferma. Un finale di campionato in crescendo rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione, anche nei confronti della piazza. Vanoli sa che non può deragliare nelle sei giornate che rimangono, per evitare che il vento cambi direzione. Si è parlato molto di Maurizio Sarri, amato dai tifosi viola, ma altrettanto anche di Fabio Grosso, l’emergente che Paratici ha conosciuto bene ai tempi della Juve. Ipotesi importanti, però Vanoli, mai come adesso, è al comando - si legge sul quotidiano -.