RFV Galante su Pioli: "Uno dei migliori, è un grande profilo. Dzeko? Il gol non ha età"

vedi letture

L'ex difensore Fabio Galante, presente a Pitti Uomo, evento di alta moda in corso di svolgimento a Firenze, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio". Queste le sue parole su Pioli: "E' un grandissimo profilo. Lui è già stato a Firenze, conosce la piazza. Aver preso Pioli significa voler fare le cose per bene. E' uno dei migliori nel calcio italiano. La Fiorentina ha fatto un'ottima scelta. Adesso la società viola ha deciso di punta sull'esperienza e sull'affidabilità, dopo due allenatori emergenti come Italiano e Palladino. La Fiorentina negli ultimi anni ha fatto degli ottimi risultati. Spero che con Pioli si possa migliorare, anche se non sarà facile".

Dzeko? "E' un grande giocatore, darà molta esperienza in ambito spogliatoio. E' un ottimo acquisto, anche se non dovesse essere titolare. E' una scelta giusta perché ci vogliono anche questi profili in una squadra. Il gol poi non ha età, in Turchia ha fatto bene. Poi ovunque è stato è stato apprezzato per la sua professionalità".

Il nome di Asllani è stato accostato alla Fiorentina... "E' un ottimo calciatore, ieri nel Mondiale per Club ha giocato titolare. Se dovesse andare alla Fiorentina sarebbe un grande acquisto. Io mi auguro che rimanga all'Inter, può migliorare tanto e quando è stato chiamato in causa ha fatto bene".

Gudmundsson? "Ci si aspettava di più. Aveva fatto molto bene al Genoa, era richiesto anche dell'Inter. Quando c'è da fare queste valutazioni, è un lavoro relativo al quotidiano. Bisogna viverlo quotidianamente per capire cosa fare".

Difesa a 3? "Pioli è uno che lavora bene in settimana col reparto. Se giocherà a 3 può far bene. Secondo me le basi ci sono".

De Gea? "Incredibile, ha fatto delle partite dove ha salvato la Fiorentina".

Ascolta il podcast!