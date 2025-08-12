Non solo lo Zenit su Beltran: anche lo Spartak interessato all'argentino. E il Flamengo non molla

Lucas Beltran è uno dei giocatori in esubero che i dirigenti della Fiorentina vorrebbero cedere entro la fine del mercato estivo. Secondo quanto riporta la versione online del Corriere della Sera, oltre allo Zenit San Pietroburgo, in Russia anche lo Spartak Mosca avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti. Non solo. Dopo il primo no dell'argentino al Flamengo, i brasiliani non si sarebbero dati per vinti e nei prossimi giorni potrebbero tornare a bussare alla porta dell'attaccante dopo aver trovato un principio di accordo col club di Commisso per un affare da 15 milioni di euro comprensivo di bonus.