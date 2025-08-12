RFV Ze' Maria: "Dodo a tutta fascia mi ricorda il mio percorso con Cosmi. Sohm? Non lo vedo titolare"

L'ex giocatore di Inter e Perugia, Marcelo Ze' Maria reduce dall'esperienza all'Olbia, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare di Fiorentina: "E' candidata ad arrivare tra le prime 4, ha un allenatore forte e la rosa si è rinforzata. Giù negli scorsi anni è arrivata a fare finali"

Ci dà un giudizio su Dzeko: "All'inizio ha fatto sempre fatica ma è un gradissimo giocatore che darà sicuramente una mano. Può anche andare in doppia cifra ma bisogna vedere come si presenterà perché il calcio è sempre più veloce e i compagni dovrebbero giocare per lui".

Il centrocampo a due può andare bene visti i due esterni? "Dodo e Gosens spingono tanto. Il brasiliano a tutta fascia può trovarsi bene perché può rispecchiare il mio percorso a Perugia con Cosmi".

Fortini può fare il vice Dodo? "Se l'obiettivo è la Champions e vincere trofei ha bisogno di un altro profilo e di uno all'altezza. Affidarsi ad un 18enne forse non è il momento giusto anche se io sono favorevole ai giovani".

Ci racconta Sohm? "Ha fatto bene ed altre volte no. Ha forza fisica, a Parma si è trovato abbastanza bene ma non sempre ha giocato. Certo se punti a vincere forse titolare lui non ci sta, può essere una riserva. Può però migliorare tanto perché ha margini di crescita e poi Pioli ha fatto dei miracoli al Milan perciò può entrare nella testa dei calciatori e farli crescere".

Chi consiglierebbe al suo amico Goretti come vice Kean? "Per chi arriva è difficile fare lo stesso percorso di Kean. Ha fatto reparto da solo oltre che segnare tanto e non è facile trovare uno simile".