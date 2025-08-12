Il Caffè Nero Bollente: "Ma davvero serve Zortea? Il vice Dodo può essere Fortini"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo alla corsia destra della Fiorentina, dove rimane da capire il futuro di Niccolò Fortini e l'eventuale alternativa di Dodo: "Resta misteriosa la vicenda di Fortini. C'è grande attesa su di lui, eppure continua a essere possibile un suo nuovo prestito. Poi c'è l'ipotesi Zortea, buon giocatore ma non un fenomeno: non trovo un filo logico in questa vicenda, la Fiorentina deve certamente restare proprietaria del cartellino di Fortini e con i giovani serve pazienza e coraggio.

Quello avuto nel promuovere Martinelli a vice De Gea, e allora perché non può essere Fortini il vice Dodo?". Qua sotto l'intervento: