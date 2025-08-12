RFV Vittorio Fioretti: "Comuzzo con Pioli diventerà un grande difensore. Ecco dove deve migliorare"

Il dirigente sportivo Vittorio Fioretti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di temi legati alla Fiorentina, a partire da Pietro Comuzzo da lui ben conosciuto: "La Fiorentina fa bene a tenerlo perché non è facile averlo in casa, se tutti lo vogliono significa che ha le qualità. E' in fase di crescita, fa ancora qualche errore ma si migliorerà. La Fiorentina fa bene a tenerlo soprattutto con Pioli che è un allenatore in gamba. Per me Comuzzo deve restare e vincere con la Fiorentina che ha investito tanto in questi anni nei giocatori".

Il suo ruolo è il braccetto a destra? "Era un terzino destro ma può fare tutti i ruoli perché si adatta facilmente e fa bene tutti i ruoli bene, è al 70% delle sue potenzialità e se merita Pioli di sicuro lo farà giocare perché è un tecnico serio e lo farà migliorare".

In cosa deve migliorare? "E' un po' irruento e a volte deve essere più calcolatore e meno istintivo ma ha la volontà di migliorarsi. In Italia è difficile trovare uno bravo così come giocatore e persona".

Il gol a Udine? "Qualche gol può farlo, sullo sviluppo degli angoli perché è bravo anche di testa ma deve fare ancora di più. A 20 anni ha già esordito in A e fatto bene, ma se tutti lo vogliono significa che ha un futuro ampio. Con Pioli diventerà un grande difensore".

