Lo Zenit punta Beltran e lui apre all’addio: la proposta del club russo

Lo Zenit punta Beltran e lui apre all’addio: la proposta del club russoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 06:43News
di Redazione FV

Spunta una nuova pretendente per Lucas Beltran dopo il no dell'argentino al Flamengo. Secondo il collega di Radio Crc, Marco Giordano, lo Zenit San Pietroburgo si sarebbe mosso concretamente per l'attaccante con una proposta alla Fiorentina di circa 10 milioni di euro. Il giocatore, rispetto alla proposta arrivata dal Brasile poi rifiutata, in quest'occasione sarebbe più propenso a dire sì al club russo. 