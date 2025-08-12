Fiorentina su Nicolussi Caviglia ma prima deve cedere. C'è anche il Bologna

Oggi alle 18:40Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha ripreso i contatti con il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia. Ma sul giocatore ci sarebbe anche il Bologna, anche lui in contatto con il club lagunare, secondo quanto riporta SkySport. Per quanto riguarda la Fiorentina, prima i viola vogliono lavorare ad alcune uscite in quel reparto per poi stringere sul classe 2000, mentre i rossoblù cercano ancora un centrocampista. Gli emiliani erano interessati anche a Miller, poi trasferitosi all’Udinese.