FirenzeViola Fiorentina e un mercato di attesa: vice Kean e centrocampista dipendono da Beltran &Co.

La Fiorentina non ha ancora perfezionato il suo organico, con Stefano Pioli che, come dichiarato (senza polemica) dopo la gara di Manchester, ha ancora bisogno di qualcosa. Sono ore di riflessioni e dibattiti in casa Fiorentina perché qualcosa è indubbio che manchi almeno davanti e a centrocampo ma la sensazione è che non ci saranno entrate se prima non ci saranno alcune uscite.

Resta in stand-by la situazione di Beltran da cui poi dipenderà il profilo del vice-Kean. Sicuramente più low cost se l'argentino non dovesse accettare le destinazioni che si sono profilate. Per alcune si sono trattate di offerte vere e proprie, come quella del Flamengo (accettata dalla Fiorentina), altre sono ammiccamenti o sondaggi, come quelle russe. Il giocatore può portare soldi nelle casse viola da reinvestire in un vice Kean.

Ecco che dunque dall'attaccante giovane che era nelle intenzioni della dirigenza viola (tanto che aveva fatto un sondaggio per Pio Esposito) si potrebbe passare ad una figura più esperta e magari un esubero di altre squadre che potrebbe comunque fare al caso della Fiorentina, rappresentando un buon rincalzo per far rifiatare Kean. Di sicuro non sarà un acquisto delle prossime ore insomma ma la Fiorentina potrebbe muoversi negli ultimi giorni di ercato quando sarà più chiaro il destino di Beltran.

Stesso discorso per il centrocampo dove la Fiorentina è tornata a parlare con il Venezia per Nicolussi Caviglia, certo lontano da profili come Kessi o Milinkovic Savic fatti ad inizio mercato, ma sicuramente interessante e di prospettiva, con esperienza in A; anche in questo caso però il club viola vorrebbe perfezionare qualche uscita e decidere in quel reparto anche il futuro di Bianco e Sabiri.