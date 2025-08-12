RFV Pellissier difende Beltran: "Non è un fallimento. L'attaccante deve stare al centro dell'attenzione"

Sergio Pellissier, grande ex centravanti del Chievo Verona e attuale presidente del club scaligero, è intervenuto stamani su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" per parlare di Fiorentina e dei centravanti che sta cercando la squadra viola: "La Fiorentina deve investire sul futuro, creando una squadra con attaccanti che vanno tutti in doppia cifra. Vanno scelti veri bomber".

Beltran è in odore di cessione. Si è fatto un'idea della sua involuzione?

"Non definirei la sua parabola come fallimento. A me piace, non è certamente un attaccante alla Toni ma sa creare occasioni, va servito con la palla addosso e la Fiorentina si è trovata in una situazione in cui aveva tanti giocatori simili tra loro, senza sapere dove metterli. Vero che tutti si aspettavano di più da Beltran ma non lo definirei un fallimento, la Fiorentina ha comunque un ottimo giocatore. Anche perché gli attaccanti diventano protagonisti quando sono posti al centro dell'attenzione: è quel che è successo a Kean, messo in disparte dalla Juventus che lo riteneva un fallimento, e invece a Firenze ha dimostrato quel che ha dentro di sé".

Cosa ne pensa dell'attacco che sta costruendo la Fiorentina?

"Più si è grossi e più ci si mette tempo a entrare in forma, probabilmente per questo Dzeko è un po' in ritardo di condizione. Pioli gioca anche diversamente da Palladino, ma se hai attaccanti forti basta lasciali a pensare di segnare. Gudmundsson? Va lasciato libero da compiti difensivi, altrimenti quando arriva a tirare sarà più stanco di quanto dovrebbe. È vero che bisogna essere tutti utili alla squadra anche difendendo, ma ognuno ha il suo ruolo e se uno di mestiere fa l'attaccante ci sarà un motivo".