Radio FirenzeViola, proseguono le trasmissioni con "Viola Amore Mio": ecco le prossime

Radio FirenzeViola, proseguono le trasmissioni con "Viola Amore Mio": ecco le prossimeFirenzeViola.it
Oggi alle 11:57Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola! Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai, mentre dalle 16 alle 17 in studio ci saranno "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo. Alle 17 poi spazio a Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19.

Per ascoltarci CLICCA QUI!