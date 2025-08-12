RFV Lamberto Piovanelli: "Piccoli fa reparto da solo e in viola potrebbe segnare tanto"

Lamberto Piovanelli, ex attaccante e tifoso della Fiorentina, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio in onda su Radio FirenzeViola trattando i principali temi d'attualità: "Ho sensazioni positive su questa Fiorentina. Siamo partiti alla grande. Manca qualche tassellino ma la società ha fatto un bel lavoro a cominciare dall'aver riportato un grande tecnico come Pioli. Penso che la voglia di fare e migliorare che tutte le volte avevano solo intravisto, questa volta ci sia e che possiamo stare tranquilli. C'è la voglia di migliorare rispetto al recente passato".

La Fiorentina è in cerca di una punta, cosa ne pensa?

"Bisogna vedere come sopporta Kean il fatto di avere un giocatore dietro. Penso che Dzeko possa fare la sua parte. Penso anche che la struttura della squadra ci sia già. Poi serve qualcos'altro dal mercato. Se Pioli vuole un regista va accontentato. A me piaceva tanto Torreira e mi piacerebbe uno come lui in mezzo".

Tra i nomi che circolano ce n'è uno che le piace più degli altri?

"Piccoli mi piace molto. È un giocatore che fa reparto da solo, con una struttura fisica importante. Un discorso è giocare nel Cagliari e uno nella Fiorentina. Penso che con qualche occasione in più nel corso di una gara, potrebbe anche mettere in maggiore mostra le sue doti di cecchino. Mi piacerebbe vederlo in viola".

