Calciomercato Prima le uscite. Turnover sulle fasce: idea Calabria se parte Fortini

Torna il consueto appuntamento serale del "Chi si compra" in versione Flash con le ultime sul mercato della Fiorentina:

Prima le uscite: è la priorità per la Fiorentina. Lucas Beltran piace a due club russi, allo Zenit e allo Spartak Mosca ma il Flamengo non ha perso le speranze nonostante sia rimasto scottato da un primo no del giocatore.

Rinnovi Vendere dunque per poi reinvestire sui rinnovi. Sono tre in programma. Per Rolando Mandragora c'è un'intesa di massima per continuare insieme. Non c'è una data per un incontro ma dopo le uscite la sensazione è che le parti si rimettano a tavolino visto che il centrocampista piace a Pioli che lo avrà a disposizione nella prossima amichevole, domani.

Fascia destra: in caso di partenza di Niccolò Fortini la Fiornetina potrebbe prendere in considerazione Davide Calabria, classe 96 già conosciuto da Pioli e reduce da 6 mesi a Bologna.