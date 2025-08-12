Mandragora e le richieste d'ingaggio. Ma il club è convinto di esercitare l'opzione

Tuttomercatoweb.com aggiorna la situazione relativa a Rolando Mandragora e al possibile rinnovo di contratto con la Fiorentina, ripartendo dall'attuale accordo in essere tra il giocatore e il club. In questo momento l'ex Torino è legato ai colori viola fino al 2026 con opzione per un altro anno che scatterà al raggiungimento delle 25 presenze stagionali, le quali dovranno essere precisamente tutte da almeno 45 minuti. Una situazione che la società viola conta di raggiungere nella prossima annata, dando per certo il raggiungimento di tale traguardo e quindi di allungare al 2027 la scadenza attuale.

Nel frattempo vanno avanti i dialoghi per il rinnovo di cui si parla da diverso tempo, TMW precisa che il classe '97 percepisce attualmente 1,5 milioni di euro annui, bonus compresi, e per firmare il prolungamento chiede un ingaggio intorno a 1,8 milioni fino al 2029. Pradè e in generale la dirigenza della Fiorentina, che potrà finalizzare l'offerta solo quando e se verranno effettuate delle cessioni, ha intenzione di ritoccargli lo stipendio con un leggerissimo aumento.