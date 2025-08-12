Radio FirenzeViola ancora in diretta: c'è "Garrisca al Vento"
Radio FirenzeViola, la web radio tv a cura della redazione di Firenzeviola.it ancora in diretta per altre due ore! Alle 17 spazio a Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19. Potete seguirci dall'App e dal pc anche in modalità video, via DAB e in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre.
Addio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescitadi Angelo Giorgetti
