Radio FirenzeViola ancora in diretta: c'è "Garrisca al Vento"

Radio FirenzeViola ancora in diretta: c'è "Garrisca al Vento"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Radio FirenzeViola, la web radio tv a cura della redazione di Firenzeviola.it ancora in diretta per altre due ore! Alle 17 spazio a Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19. Potete seguirci dall'App e dal pc anche in modalità video, via DAB e in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre.

Per ascoltarci CLICCA QUI!