Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle ore 8

Riprenderanno domani alle 8 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato in pieno svolgimento!

Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” alle ore 8 fino alle 10. Subito dopo fino alle 12 spazio a “Chi si compra?”. Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e i suoi ospiti. Dalle 14 alle 16 in onda “Palla al centro” mentre dalle 16 alle 17 toccherà ai "I tempi supplementari". Alle 17 poi spazio a Giacomo Galassi per “Garrisca al Vento”.

Per ascoltarci CLICCA QUI!