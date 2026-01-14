RFV Gaetano Berardi su Harrison: "Uno come lui che viene dalla Premier può fare la differenza in Italia"

Gaetano Berardi, tecnico della formazione Under-19 della Pro Palazzolo ma soprattutto ex difensore con un lungo passato a Leeds, ha parlato così a Radio FirenzeViola di Jack Harrison, suo compagno di squadra in Inghilterra: "Io ho un bellissimo ricordo di Jack. Mi farebbe molto piacere rivederlo in Italia. Potrebbe dare un supporto importante. Oltre a essere un calciatore abile nel dribbling è anche un professionista esemplare. A livello atletico arriva un calciatore pronto. Vedendo anche quella che è la Premier oggi potrebbe fare la differenza".

Col Leeds 219 partite e 34 reti, ma nelle ultime stagioni ha trovato poco la porta. Come mai?

"La mia spiegazione è che si tratta un calciatore molto generoso che si dà da fare in fase difensiva. Cambiando sistema può ritrovarsi anche a livello offensivo".

E sulla Serie A, in particolare sulla lotta per non retrocedere, che campionato sta vedendo?

"Da fuori è molto intrigante vedere una lotta così aperta con tante squadre, lo sarà fino alla fine. C'è un divario netto tra due blocchi, tra la classifica alta e quella bassa".