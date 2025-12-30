Radio FirenzeViola non si ferma: ecco il programma per l'ultimo dell'anno
Domattina riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Anche per l'ultimo dell'anno non vi lasciamo soli: si parte alle 08:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è Polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Stefano Prizio.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Pietro Lazzerini e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati