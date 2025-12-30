RFV Marchese su Mandragora: "Io ci punterei perché fa del suo meglio ed ha segnato gol importanti"

L'ex calciatore Giovanni Marchese è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di Fiorentina a cominciare dall'ex compagno di squadra al Genoa Rolando Mandragora che pur cercato dai rossoblù vuole restare alla Fiorentina. Che impatto può avere sullo spogliatoio di una squadra ultima in classifica? "Punterei su Rolando se fossi la Fiorentina perché lui sta facendo del suo meglio ed ha fatto qualche gol importante. Lui può essere importante per lo spogliatoio, perché è maturo, lo era già fin da ragazzo. E' sicuro di sé ed ormai è tanto che veste quella maglia. Ha fatto bene a rimanere a Firenze perché al di là della classifica è una piazza ed una squadra importante".

Poteva giocare a più alti livelli? "La differenza la fa la fortuna, arrivare in una piazza top quando gira tutto bene perché spesso è arrivarci al momento giusto. Poi a volte in piazze come Juve, Inter, Milan se sei italiano non ti aspettano. Insomma ci sono tanti fattori insomma. Lui è di qualità e quantità, è abbastanza completo, forse poteva fare di più ma ha fatto comunque una bellissima carriera perché Genoa e ora Fiorentina sono grandi piazze, non parliamo di piccole squadre".