Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Extra Viola"!

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Extra Viola"!FirenzeViola.it
Oggi alle 21:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono fino alle 21.30 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 21:00 alle 21:30 di nuovo in diretta con "Extra Viola", la trasmissione di approfondimento dei temi della giornata in collaborazione con RTV 38. In studio Lorenzo Marucci e Sauro Fattori.

Per ascoltarci CLICCA QUI!