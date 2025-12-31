Il palinsesto di Radio Firenzeviola per l'ultimo giorno dell'anno

di Redazione FV

Radio Firenzeviola non si ferma neanche oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Per l'ultima giornata dell'anno le analisi su ciò che accade nel mondo della Fiorentina inizieranno alle ore 8, con il "Buongiorno Firenze" condotto da Andrea Giannattasio. Dalle 10 c'è "Chi si compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti, mentre alle 12 inizierà "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Stefano Prizio.

Dalle 14 spazio come di consueto a "Palla al centro" con Luca Calamai e Pietro Lazzerini in studio. Chiuderà le dirette "I Tempi Supplementari" di Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo.

