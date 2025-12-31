Il palinsesto di Radio Firenzeviola per l'ultimo giorno dell'anno
Radio Firenzeviola non si ferma neanche oggi, mercoledì 31 dicembre 2025. Per l'ultima giornata dell'anno le analisi su ciò che accade nel mondo della Fiorentina inizieranno alle ore 8, con il "Buongiorno Firenze" condotto da Andrea Giannattasio. Dalle 10 c'è "Chi si compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti, mentre alle 12 inizierà "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Stefano Prizio.
Dalle 14 spazio come di consueto a "Palla al centro" con Luca Calamai e Pietro Lazzerini in studio. Chiuderà le dirette "I Tempi Supplementari" di Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo.
Pubblicità
Radio FirenzeViola
La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissionidi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Copertina
FirenzeViolaAnnus horribilis: dal quinto posto al -5 dalla salvezza, il 2025 della Fiorentina in numeri e immagini
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com