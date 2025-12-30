Sauro Fattori: "Kean? La società ha sbagliato ad assecondare i suoi atteggiamenti"

Intervenuto a Extra Viola, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola e Rtv38, l'ex attaccante Sauro Fattori ha commentato così la notizia sull'assenza di Moise Kean (qui i dettagli): "A me è bastata la partita col Sassuolo per capire che tipo è Kean. Io non speculo sull'assenza di questi giorni, non è giusto farlo, parlo solo del momento che sta vivendo e di quello che mi riferiscono.

Che non sia una persona regolarissima nell'impegno e i comportamenti si sapeva, l'anno scorso era tutto permesso perché le cose andavano bene, ma è stato sbagliato fare così. Una società forte avrebbe avuto un comportamento diverso con lui. Perché nello spogliatoio devono essere tutti uguali. Poi l'errore è stato anche credere che lui potesse far vincere le partite da solo, non era così nemmeno prima: lui è uno che ti aiuta a vincere, ma c'è la squadra dietro".

