RFV Calamai: "Kean, che delusione: Paratici sia subito chiaro col giocatore"

Nel consueto "Caffè Nero Bollente" in onda su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha commentato il caso Kean con queste parole: "Essendoci la privacy usiamo tutta la cautela del mondo su Moise Kean, però visto il momento che sta vivendo la Fiorentina per rispetto di tutti potevano essere chiariti in maniera migliore i motivi familiari, naturalmente augurandomi che non sia una questione di salute per qualche familiare dell'attaccante. Non abbiamo nemmeno certezze su quando tornerà, però di sicuro stiamo vedendo le due facce della medaglia di Kean: impressionante la prima, deludente la seconda.

Spero che Paratici quando arriverà sia chiaro con il giocatore: Kean deve dare il mille per mille in questo finale di stagione alla Fiorentina, anche solo per non perdere il posto in Nazionale insidiato da Scamacca e Pio Esposito. Poi a giugno ognuno per la sua strada magari abbassando la clausola che oggi trovo inadeguato: è troppo alta, chi può dare 62 milioni per Kean? Ci salvi e poi ci salutiamo".